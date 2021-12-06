Пожар в здании петербургской писчебумажной фабрики ликвидировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар на писчебумажной фабрике в Невском районе Петербурга полностью ликвидирован. Площадь возгорания в историческом здании, которое является памятником регионального значения, составила 150 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 17:52 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

О том, что горит здание на Октябрьской набережной, 54, стало известно в 12:43. В 12:59 пожару был присвоен дополнительный номер 1-Бис, сообщалось, что огонь охватил 300 кв. м. В 14:02 пожар локализовали на площади 150 кв. м. К тушению были привлечены шесть единиц техники и 30 человек личного состава ГУ МЧС.

Пострадавшее здание с апреля 2009 года является объектом культурного наследия регионального значения (был выявлен в 2001 году). В нем размещается административный корпус ПАО "Фирма Бумага". Предприятие возникло в XIX веке как Невская писчебумажная фабрика товарищества братьев Варгуниных, в советские годы была известна как Фабрика имени Володарского и Ленинградская бумажная фабрика №2. В 2020 году предприятие отметило 180-летний юбилей, однако его основной деятельностью, согласно открытым данным, является аренда и управление нежилым недвижимым имуществом.

В петербургском комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) ТАСС сообщили, что в ближайшее время будет организован выход на объект для составления акта, эксперты произведут оценку причиненного вреда зданию.