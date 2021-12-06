Таксист ранил пассажира из травматического пистолета в Подмосковье

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Таксист отказался везти пьяного пассажира и в ходе конфликта ранил его из травматического пистолета в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по области.

"Между пассажиром и водителем такси произошел словесный конфликт, после чего водитель отказался вести мужчину, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, и высадил его на Вокзальной площади. На улице между ними произошла драка, в которой водитель применил травматическое оружие", - говорится в сообщении.

Таксист задержан, им оказался житель Пензенской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").