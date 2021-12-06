Экс-главу района Ленобласти обвинили в растрате 121 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Бывшему главе администрации Всеволожского района Ленинградской области предъявили обвинение в растрате на сумму 121,4 млн рублей. Чиновник выделил земельный участок в аренду СНТ, а затем вместо того, чтобы передать часть земли льготникам, расторг договор, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.

"В рамках расследуемого уголовного дела о растрате предъявлено обвинение бывшему главе администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области Александру Соболенко (ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата")", - сказано в сообщении. Уточняется, что дело возбудили после обращений жителей района к председателю СК Александру Бастрыкину.

Следствие установило, что в 2012-2013 годах Соболенко вынес несколько постановлений о выделении земли для расширения СНТ "Осинка" (с соответствующим заявлением в администрацию обратился председатель садоводства). Участок площадью 19,9 га был выделен и поставлен на учет в Росреестре. Затем районные власти и СНТ заключили договор аренды этого участка на инвестиционных условиях. Документом предполагалось, что в дальнейшем некоторые участки будут переданы льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям.

Но после этого Соболенко вынес постановление о расторжении договора, чем причинил ущерб муниципалитету на сумму более 121,4 млн рублей и сделал невозможным предоставление земли на указанном участке льготникам. Следователи считают, что глава действовал с целью растраты вверенного ему имущества. Сейчас они продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступной схеме.