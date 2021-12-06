Педагога из США арестовали в Москве после попытки использовать марихуану в лечебных целях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Преподаватель из США арестован в московском аэропорту, у него была обнаружена марихуана, которую, по словам задержанного, он планировал использовать ее в лечебных целях. Об этом ТАСС сообщил член столичной Общественной комиссии наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

"При проверке СИЗО-5 нами был обнаружен гражданин США Марк Фойгель. Он обвиняется в контрабанде наркотиков, у него правоохранители нашли в аэропорту Шереметьево порядка 17 граммов марихуаны. Сам Фойгель заявил служителям правопорядка о том, что марихуана необходима ему в лечебных целях, он испытывает боли в пояснице", - сказал Хуруджи. По его словам, у Фойгеля нет жалоб на условия содержания, однако есть сложности в связи с языковым барьером.

По его словам, в СИЗО-5 правозащитники также обнаружили гражданина Кубы, которому также трудно объясняться с сокамерниками и охраной. "Его имя - Гера Рейеса Давид Франсиско. Он не говорит ни по-русски, ни по-английски. Он владеет только испанским языком. В России он оказался при транзитном перелете, обвиняется в краже мобильного телефона", - сказал правозащитник. По словам Хуруджи, вину этот человек отрицает, а объясняется с трудом с помощью сокамерника, который немного знает испанский язык.