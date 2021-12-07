МЧС предупредило об ураганном ветре до 34 м/с на Чукотке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ураганный ветер с порывами до 34 м/с на побережье Чукотки 7 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Чукотскому АО.

"По данным "Чукотского УГМС", 7 декабря прогнозируется западный ветер 3-8 м/с с усилениями до 9-14 м/с. На побережьях морей порывы будут достигать 17-22 м/с, на побережье Чукотского моря - 22-27 м/с, с порывами до 29-34 м/с и метелью", - говорится в сообщении.

Из Анадыря по метеоусловиям задержали вылеты шести рейсов местных авиалиний. В городе бушует пурга.