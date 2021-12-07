Экипаж иностранного судна, севшего на мель у Сахалина, эвакуируют

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Экипаж китайского сухогруза Xing Yuan, севшего на мель у Приморского бульвара Холмска на юге Сахалина, снимут с борта. Сейчас решается вопрос по способу эвакуации людей, сообщили во вторник ТАСС в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

Ранее сообщалось, что экипаж самостоятельно не запрашивал эвакуацию.

"Экипаж будет эвакуирован. Сейчас решается, как будут снимать людей, потому что мешает погода", - рассказали в центре.

По информации спасателей, водолазы пока еще не обследовали корпус судна.

6 декабря из-за шторма на мель выбросило китайское судно Xing Yuan 1993 года постройки (порт приписки Сьерра-Леоне), пришедшее в Холмск из Японии. Это произошло во время снятия сухогруза с якоря. Видимых повреждений корпуса, утечки топлива, угрозы для жизни 12 членов экипажа (граждане КНР) нет, но вышел из строя главный двигатель. Груза на судне нет. Водолазы должны провести обследование 7 декабря. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.