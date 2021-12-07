Менее километра выработок осталось горноспасателям обследовать в шахте "Листвяжная"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Горноспасатели продолжают работы в шахте "Листвяжная", где 25 ноября произошла авария. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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"Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. Необследованными остаются 890 горных выработок", - сказали в МЧС.

Общая протяженность шахты составляет 41 км.

В шахте стабилизировалась газовая обстановка. Это позволяет вести откачку воды из шахты, брать пробы, восстанавливать вентиляцию. В смене работает от четырех до шести горноспасателей, работа ведется круглосуточно.