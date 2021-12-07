В жилом доме в Новосибирской области произошел взрыв газа

ТАСС, 7 декабря. Один человек получил ожоги после взрыва газа с последующим пожаром в многоквартирном доме в Тогучине Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах во вторник.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. Повреждены окна и двери в семи квартирах", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома поступило в 5:40 (01:40 мск).

"По оперативной информации, из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами", - уточнили в ведомстве.

В СК по Новосибирской области сообщили журналистам, что по этому факту проводится доследственная проверка.