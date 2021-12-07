В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

МЕХИКО, 7 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в понедельник вечером (утро вторника мск) в мастерской по производству пиротехники в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.
⚡ La explosión de un polvorín se registró la noche de este lunes en la localidad de Santiago Tenango, en General Felipe Ángeles, Puebla.https://t.co/7u3S0i9cbQ— @diario24horas (@diario24horas) December 7, 2021
: Especial pic.twitter.com/nTwPQd0Ln5
Инцидент произошел в районе Сантьяго-Тенанго. На фотографиях с места взрыва видно, что мастерская полностью разрушена, а находящиеся рядом с ней дома получили сильные повреждения. Кроме того, взрывная волна выбила все стекла в оказавшемся неподалеку автобусе. По данным газеты Milenio, пострадали по меньшей мере 20 человек.
В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют пожарные и спасатели. Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.