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В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

По данным газеты Milenio, пострадали 20 человек

МЕХИКО, 7 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в понедельник вечером (утро вторника мск) в мастерской по производству пиротехники в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе Сантьяго-Тенанго. На фотографиях с места взрыва видно, что мастерская полностью разрушена, а находящиеся рядом с ней дома получили сильные повреждения. Кроме того, взрывная волна выбила все стекла в оказавшемся неподалеку автобусе. По данным газеты Milenio, пострадали по меньшей мере 20 человек.

В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия участвуют пожарные и спасатели. Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.

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