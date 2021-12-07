В Татарстане возбудили дело после видеоролика, где мать избивает малолетнюю дочь

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании, после появления в соцсетях видеоролика, в котором 31-летняя жительница Казани в состоянии алкогольного опьянения избивает малолетнюю дочь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - сообщили в СК.

Следователями установлено, что видеоролик записали 1 декабря 2021 года. В квартире 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая все это на камеру. В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников, сообщили в СК.

Также перед органами прокуратуры инициирована передача в производство следственного управления из МВД по Татарстану ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.