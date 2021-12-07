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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Обнаружено местоположение тел 13 погибших в "Листвяжной"

Ведется поиск еще двух
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Местоположение 13 тел погибших на шахте "Листвяжная" установлено, ведется поиск еще двух, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведется их подъем на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших", - сказал собеседник агентства.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, в том числе пяти горноспасателей. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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