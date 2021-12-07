В Индии радикалы напали на миссионерскую школу

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Индусские радикалы атаковали школу христианской миссии в штате Мадхья-Прадеш, утверждая, что в этом учебном заведении крестят детей. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, инцидент произошел в понедельник в городе Гандж Басода округа Видиша.

По данным телеканала, сотни членов проиндусских группировок и некоторых местных жителей сначала забросали камнями и палками школу Святого Иосифа, где христианские миссионеры учат местных детей, а потом ворвались в здание. Ученикам и учителям с трудом удалось сбежать.

Нападению предшествовали сообщения в социальных сетях о том, что миссионеры якобы обращают в христианскую веру местных детей-индусов и уже крестили восемь учеников. Директор школы заявил, что эта информация не соответствуют действительности и что никто из учеников школы не носит упомянутые в таких публикациях имена.

Он также обвинил полицию в бездействии, указывает телеканал.

Власти заявили, что проведут расследование обстоятельств инцидента. По информации местных СМИ, за атакой на миссионерскую школу стоит ультраправая проиндусская группировка "Баджранг Дал".