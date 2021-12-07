Начальника штаба воинской части в Ростове-на-Дону осудили на два года колонии-поселения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Гарнизонный суд Ростова-на-Дону осудил на два года колонии-поселения начальника штаба - заместителя командира войсковой части 71391 (631-й отдельный батальон обеспечения) Павла Титова, который собирал с военнослужащих деньги для передачи взяток за решение кадровых вопросов. Об этом во вторник сообщили ТАСС в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу (ЮВО).

Суд установил, что с марта по сентябрь 2020 года офицер предлагал военнослужащим и гражданским лицам свое посредничество в решении кадровых вопросов. В частности, военнослужащим Титов обещал принятие положительных решений о зачислении в списки кандидатов для направления на курсы по подготовке младших офицеров. При этом в 2020 году направление на такие курсы военнослужащих ЮВО не осуществлялось. Также мужчина предлагал свои услуги для направления на несуществующие курсы прапорщиков.

Офицер просил за содействие различные суммы, при этом не планируя предпринимать какие-то действия для исполнения обещаний. Общий объем похищенных таким способом составил 2 млн 873 тыс. 500 рублей. В декабре 2020 года в отношении Титова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по 19 эпизодам. При этом 25 военнослужащих и гражданских лиц стали фигурантами уголовных дел по ст. 159 УК РФ, ст. 291 УК РФ ("Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве").

"Приговором Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда Титов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на три года", - сообщили в военном следственном управлении.

Похищенные Титовым средства взысканы в доход федерального бюджета. В настоящее время мужчина уволен с военной службы и отбывает наказание в колонии-поселении. В отношении 11 военнослужащих и гражданских лиц уголовное преследование перекрещено в связи с их деятельным раскаянием. Еще 11 военнослужащих осуждены к наказаниям в виде штрафов.

Как сообщили ТАСС в военной прокуратуре ЮВО, сейчас в отношении Титова расследуются еще одно уголовное дело о мошенничестве, а также уголовные дела в отношении военнослужащих, передававших ему денежные средства. В военном следственном управлении ТАСС пояснили, что 30 декабря 2020 года и 26 марта 2021 года против мужчины и еще ряда военнослужащих были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ и ст. 291 УК РФ. Позднее дело были объединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения.