ФСБ задержала подростка-анархиста, призывавшего к насилию над правоохранителями

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который призывал к насилию над правоохранителями, планировал резонансные акции в регионе и изготавливал взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ярославской области пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили в ЦОС. Задержанным оказался учащийся одного из средних специальных учебных заведений 2005 года рождения. По данным ФСБ, он был участником закрытых чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан.

"Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для достижения указанных целей, осуществлял изготовление взрывчатых веществ из общедоступных компонентов", - сообщили в ФСБ.

В ходе обыска у подростка изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что 16 летний подросток - житель поселка Каменки Рыбинского района. Он самостоятельно изготовил взрывчатое вещество - триперекись ацетона, которое хранил по месту проживания. "Следователями решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.