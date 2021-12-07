В Москве задержали подростка, писавшего в соцсети о планах устроить стрельбу в школе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали около школы в Мооскве вооруженного 18-летнего молодого человека, который в социальной сети "ВКонтакте" писал, что собирается устроить теракт в школе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу", - говорится в сообщении.

При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Задержанному 18 лет. Начата доследственная проверка.