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В Москве задержали подростка, писавшего в соцсети о планах устроить стрельбу в школе

При нем нашли пневматический пистолет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали около школы в Мооскве вооруженного 18-летнего молодого человека, который в социальной сети "ВКонтакте" писал, что собирается устроить теракт в школе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу", - говорится в сообщении.

При нем нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа. Задержанному 18 лет. Начата доследственная проверка.

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