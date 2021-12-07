В Москве машина такси упала в реку после ДТП

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Две машины столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы, в результате одна из них, автомобиль такси, упала в реку. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Бережковской набережной в районе дома 22 произошло ДТП с участием двух машин - KIA Rio и KIA Sportage. Один из них, автомобиль такси, после столкновения упал в Москву-реку, сбив ограждение", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пострадавших в результате ДТП нет. Оба водителя от медицинской помощи отказались. Перекрытия дорог в районе происшествия нет. На месте работают сотрудники экстренных служб, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.