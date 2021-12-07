СК: омский экс-министр Солдатова закупала медоборудование по завышенной в 2-3 раза цене

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, которая находится в международном розыске по обвинению в превышении полномочий, лично курировала и организовывала закупку медицинского оборудования для ковидных больных по завышенной цене. Как рассказал во вторник журналистам руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Омской области Михаил Зайцев, на затраченные средства можно было приобрести в 2-3 раза больше медтехники.

Ранее в одном из местных СМИ неоднократно приводилась позиция Солдатовой, что ее уголовное преследование организовано некими лицами по политическим мотивам. По ее словам, Минздрав закупал оборудование по тем ценам, которые были в момент разгара пандемии на рынке.

"Нами была изъята вся аукционная документация, были изучены все эти материалы, отработаны все поставщики, которые, по нашему мнению, поставляли медтехнику по завышенным ценам. <…> Все обстоятельства, которые были изначально выявлены, они подтверждены. Да, было приобретено много хорошего качественного оборудования для нужд наших лечебных учреждений, но мы говорим о том, что оборудования можно было купить в 2, а где-то и в 3 раза больше", - сказал Зайцев.

Также при поставках оборудования использовались фирмы-посредники, которые не имели ни самого оборудования, ни денежных средств. "Сначала им платил Минздрав, они за эти средства закупали оборудование. Например, приходили 4,5 млн рублей, 2,5 они платили за оборудование, остальное оставляли себе", - отметил Зайцев, добавив, что Солдатова продолжает скрываться от следствия за пределами Российской Федерации и не выходит на связь. "В контакте ее защитники. Одна из их версий, что был огромный дефицит оборудования, люди умирали, поэтому и закупали за такие средства. Мы установили, что ажиотаж был, но дефицита оборудования, которое фигурирует в деле, не было", - подчеркнул представитель СК.

Зайцев также пояснил, почему было прекращено уголовное преследование бывшего руководителя дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Минздрава Омской области Виктора Бабикова. "Когда мы возбуждали дело, у нас были вопросы и к дирекции. Но оказалось, что, когда Ирина Геннадьевна [Солдатова] начала свой путь в нашем Минздраве, она вопрос приобретения техники полностью замкнула на себе со словами: "Вы тут в Сибири работать не умеете, я вас научу, как надо", - рассказал он. - Объективно оценив все обстоятельства, мы прекратили преследование Бабикова".

Пятого октября 2020 года глава региона отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на ковид и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов.