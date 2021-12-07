В Оренбурге адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, в качестве подозреваемого задержан адвокат. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Оренбургской областной коллегии адвокатов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый обманул местную жительницу и, злоупотребив ее доверием, похитил 10 млн рублей. Женщине он сообщал, что деньги необходимы для решения вопросов в пользу ее сына, отбывающего наказание в исправительном учреждении по приговору суда. У адвоката, как полагают следователи, было двое сообщников, в отношении которых ранее были возбуждены уголовные дела.

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области", - отметили в ведомстве.