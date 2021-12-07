Суд приговорил к 15 годам колонии уральца, убившего знакомого из-за долга в 500 рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Житель Свердловской области, который похитил и убил человека в 2016 году из-за долга в размере 500 рублей, приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону во вторник.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц") и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц"). <...> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В июле 2016 года подсудимый и его знакомый похитили задолжавшего им 500 рублей молодого человека, чтобы вернуть деньги. Они вывезли пострадавшего в лес, где, избивая дубинкой и угрожая, заставили копать себе яму. Опасаясь, что мужчина сообщит о покушении, фигуранты дела засыпали лежавшего на дне ямы мужчину землей, перекрыв доступ воздуха. Действия сообщников привели к смерти молодого человека.

В пресс-службе отметили, что второй соучастник преступления позднее умер.