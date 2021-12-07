Жительницу Саратова приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство матери и ребенка

ТАСС, 7 декабря. Саратовский областной суд назначил 23 года колонии жительнице Саратова за двойное убийство, включая ребенка, и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

"Саратовский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "д", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем") и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд установил, что 29 ноября 2020 года днем подсудимая находилась в квартире, где ранее делала массаж малолетним детям хозяйки жилья. Из корыстных побуждений она нанесла этой женщине и ее малолетней дочери множественные ножевые удары. От полученных повреждений потерпевшие умерли на месте. После этого подсудимая похитила драгоценности и банковскую карту потерпевшей, причинив ущерб на сумму свыше 165 тыс. рублей.

Помимо лишения свободы, суд постановил взыскать с подсудимой компенсацию морального вреда в размере 8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.