Отца и сына задержали в Подмосковье за кражу лошадей для забоя на колбасу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Ступинского района Подмосковья и его сына, который находился в федеральном розыске, по подозрению в краже лошадей из конно-спортивных клубов Подмосковья с целью забоя и продажи мяса. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что в октябре злоумышленники проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и похитили из загона пять лошадей. По словам заявившей о краже сотрудницы, породистые животные были предназначены для участия в спортивных состязаниях. В связи с этим ущерб оценен в сумму более 4 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, через месяц аналогичное преступление было совершено в поселке Поварово. Там ночью с огороженной территории для выпаса были похищены две лошади и два жеребенка. "Полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых, которые занимались забоем скота, торговлей мясом и продуктами его переработки. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в их домовладении проведены обыски", - добавила представитель МВД. Кроме того, там были найдены останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства, а также пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). В настоящее время один из фигурантов дела арестован, другой - под домашним арестом.