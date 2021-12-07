Суд приговорил жителя Майкопа, готовившего взрыв в торговом центре, к семи годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Майкопа, который в феврале 2021 года готовил взрыв в торговом центре города. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба суда.

Суд установил, что в феврале 2021 года мужчина решил совершить в одном из торговых центров Майкопа взрыв. Комилов изучил в интернете информацию по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел инструменты и компоненты для его изготовления, которые хранил у себя дома. Позже он изготовил взрывчатое вещество. Совершить теракт Комилов не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание с учетом активного способствования расследованию преступлений, полного признания вины, раскаяния в содеянном, а также наличия иных смягчающих наказание обстоятельств в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2,5 года в тюрьме со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Комилов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств").