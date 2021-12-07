Экс-главу Калининского района Петербурга задержали по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Уволенный в понедельник глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов задержан по подозрению в мошенничестве на сумму более 150 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Громов задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество")", - рассказал собеседник агентства и уточнил, что сумма хищений превышает 150 млн рублей.

По данным городских СМИ, преступление, в котором подозревается Громов, связано с его работой в должности председателя комитета по информатизации и связи правительства Петербурга в 2012-2016 годах. Позже Громов возглавлял администрацию Петроградского района города, а в ноябре 2021 года занял аналогичный пост в Калининском районе. Накануне стало известно, что Громов подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

В петербургском отделении "Единой России" сообщили, что на ближайшем заседании местного политсовета членство Громова в партии будет приостановлено согласно пункту 4.4.4 устава (в связи с возбуждением в отношении лица уголовного дела).