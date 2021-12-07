Дело возбудили после нападения стаи собак на ребенка в Николаевске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на ребенка в Николаевске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказали в СК.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ее состояние оценивается как среднетяжелое, в настоящее время девочке оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи в настоящее время допрашивают свидетелей и очевидцев случившегося. Они оценят действия сотрудников администрации города в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения бродячих животных. Специальные службы отлавливают животных.