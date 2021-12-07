Повара детсада в Котласе приговорили к шести месяцам ограничения свободы

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Котласский городской суд во вторник проговорил к шести месяцам ограничения свободы повара детского сада "Земляничка" в Котласе Архангельской области, где в мае 2021 года отравились дети, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего повара МДОУ "Детский сад №11 "Земляничка" виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Приговором суда ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 20 по 25 мая 2021 года обвиняемая, у которой были признаки инфекционного заболевания, не сообщила о нем, продолжила приготовление пищи, которая стала способом передачи ротавирусного гастроэнтерита. Заболели 23 воспитанника детского сада. Свою вину подсудимая признала.