В Подмосковье запрещен въезд в РФ более 40 мигрантам, причастным к обороту веселящего газа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Въезд в Россию запрещен более 40 иностранным гражданам в Подмосковье из-за их причастности к незаконному обороту веселящего газа. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Роберт Адамян.

Он отметил, что сотрудники полиции на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления пропаганды и сбыта закиси азота - веселящего газа. "В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к незаконному обороту, принято 42 решения о неразрешении въезда на территорию России на определенный срок и восемь решений о нежелательности пребывания (проживания) в РФ - пожизненно", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам Адамяна, за 10 месяцев текущего года пресечено семь административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.2 КоАП РФ ("Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Всего в Подмосковье в результате проведенных мероприятий по итогам 10 месяцев зарегистрировано 6 691 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В отчетном периоде около 40% уголовных дел, открытых после выявленного сбыта наркотиков, возбуждены в отношении установленных лиц.