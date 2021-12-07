Обыски начались в одной из пермских поликлиник

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в городской клинической поликлинике №5 Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермского края. По данным местных СМИ, обыски проводятся по делу о подделке сертификатов о вакцинации.

"С нашей стороны можем подтвердить только то, что в городской клинической поликлинике №5 ведутся обыски. Все остальные вопросы уже к силовым структурам", - сказали в министерстве.

По данным источника портала "Новости Перми", обыски проводятся в рамках проверки информации об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов.

В Пермской крае действует требование о наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации при посещении учреждений культуры, общепита, при покупках в магазинах торговых центров. При этом наличие отрицательного ПЦР-теста не позволяет посещать подобные заведения.