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Обыски начались в одной из пермских поликлиник

Мероприятия проводят по делу о подделке сертификатов о вакцинации

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Силовики проводят обыски в городской клинической поликлинике №5 Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермского края. По данным местных СМИ, обыски проводятся по делу о подделке сертификатов о вакцинации.

"С нашей стороны можем подтвердить только то, что в городской клинической поликлинике №5 ведутся обыски. Все остальные вопросы уже к силовым структурам", - сказали в министерстве.

По данным источника портала "Новости Перми", обыски проводятся в рамках проверки информации об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и QR-кодов.

В Пермской крае действует требование о наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации при посещении учреждений культуры, общепита, при покупках в магазинах торговых центров. При этом наличие отрицательного ПЦР-теста не позволяет посещать подобные заведения.

Теги
РоссияПермский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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