Мосгорсуд отменил приговор двум экс-спортсменам по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение дело о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году в отношении двух бывших членов спортивного клуба боевых искусств "Скорпион" Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Андрей Орлов.

"Приговор в отношении Исмаилова и Хамидова отменен, дело направлено на новое рассмотрение. Основания отмены узнаем после изготовления решения суда в полном объеме", - сказа защитник.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил их к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. Ранее коллегией присяжных заседателей подсудимые были признаны виновными.

В ходе судебного процесса были допрошены свидетели обвинения, среди которых певец Валерий Меладзе и бизнесмен Дмитрий Павлов. В перестрелке у башни "Око" в "Москва-Сити" участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. Пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны.

Обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено в том числе чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву. Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу