Вирус африканской чумы свиней выявили в подсобном хозяйстве в Саратовской области

ТАСС, 7 декабря. Очаг африканской чумы свиней зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Прудовой в Саратовской области, сообщается на сайте Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

"Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям сообщает, что обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве жителя поселка Прудовой, муниципального образования город Ершов. Ветеринарными специалистами были отобраны пробы продукции. Диагноз установлен согласно протоколам испытаний по результатам ПЦР-исследований проб патологического материала от павших домашних свиней", - говорится в сообщении.

По мнению регионального управления Россельхознадзора, причиной возбудителя АЧС могли стать сборные, не прошедшие тепловую обработку пищевые отходы, которыми кормили животных. Сейчас в регионе проводятся карантинные мероприятия, а также принимаются меры по профилактике и диагностике заболевания.

АЧС не опасна для людей, но смертельна для свиней. Это вирусное заболевание не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин. Вирус АЧС устойчив к факторам внешней среды. Единственный надежный способ борьбы - уничтожение путем сжигания всех свиней, диких и домашних в очаге заражения, из-за чего производители несут колоссальные экономические потери.