Дело возбудили после гибели ребенка, сбитого на пешеходном переходе в Кировской области

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кировской области после смерти пятилетнего ребенка, сбитого автомобилем на пешеходном переходе в Малмыжском районе. Об этом во вторник сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" УГИБДД по региону.

ДТП произошло в Малмыжском районе на 291-м км автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

"27-летняя женщина-водитель автомобиля "ВАЗ-21144" совершила наезд на двух пешеходов: пятилетнего мальчика и 45-летнюю женщину, которые, по предварительным данным, переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик погиб. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина-пешеход получила травмы.