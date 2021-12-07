В Карелии при столкновении автомобиля с фурой погибли два человека

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ и фуры во вторник на 610-м км федеральной трассе Р-21 "Кола" в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по Карелии.

"Произошло столкновение двух автомашин: "ВАЗ-2110" и фуры. <…> Погибли два человека, которые находились в "ВАЗ-2110" - водитель и ребенок. Еще один человек госпитализирован в больницу", - сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, автомобиль ВАЗ двигался по трассе со стороны Сегежи в сторону Петрозаводска. Столкновение произошло около 11:00. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.