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Вожатая получила семь лет за убийство коллеги в подмосковном детском лагере

Девушка во время конфликта с коллегой нанесла ей не менее 20 ударов ножом

МОСКВА, 7 декабря /ТАСС/. Пушкинский городской суд приговорил 23-летнюю москвичку Александру Осипову к 7 годам колонии за убийство коллеги в подмосковном детском лагере. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Суд приговорил Осипову к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура.

В ночь на 22 июня студентка, проходившая практику в качестве вожатой в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в поселке Доброе, в состоянии опьянения во время конфликта с коллегой нанесла ей не менее 20 ударов ножом. Потерпевшая погибла на месте. По данным источника, причиной убийства стал спор во время распития алкоголя о том, кто лучший вожатый. До работы в лагере они не были знакомы.

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