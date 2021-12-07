Воспитанников частного детсада эвакуировали в Симферополе из-за пожара

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Около 70 воспитанников и 20 сотрудников частного детского сада эвакуировали во вторник в Симферополе из-за возгорания в квартире, расположенной над дошкольной организацией, сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"7 декабря в 10:14 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Симферополь, ул. Караманова. Незамедлительно к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. По уточненной информации установлено, что происходит возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома, совмещенного с детским садом (школа-сад "Моя первая академия"). Проведена эвакуация 86 человек (66 детей и 20 человек персонала) должностными лицами организации", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 20 кв. м, в 10:58 мск пожар был локализован. "Информации о пострадавших не поступало", - сообщается на сайте.