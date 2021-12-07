Сопредседателя РССО Андриянова арестовали в Омске за взятку сотруднику ФСБ

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Омский суд арестовал на два месяца сопредседателя Российского союза студенческих организаций (РССО) Андрея Андриянова, который пытался дать сотруднику омского УФСБ взятку в размере 250 тыс. рублей, сообщил во вторник журналистам руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Омской области Михаил Зайцев. Андриянов, который обвиняется в хищении почти 2 млн рублей при организации студенческих мероприятий в Омске, за взятку просил содействия в освобождении от ответственности.

"За попытку дачи взятки сотруднику ФСБ в размере 250 тыс. рублей задержан фигурант по фамилии Андриянов. Он является жителем Москвы, проходит по делу по фактам хищения в Омском государственном университете. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Зайцев.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ уточнили ТАСС, что в отношении Андриянова возбуждено дело о даче взятки в крупном размере. За взятку представитель студенческой организации просил оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности по уголовному делу, в рамках которого он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Ранее местные СМИ сообщали, что Омский государственный университет (ОмГУ) решил провести за счет гранта Росмолодежи всероссийский Съезд студенческих и молодежных научных объединений и студенческий форум "Современные кадры высокотехнологичных отраслей России". Организатором мероприятий стал некоммерческое партнерство при вузе "Организация по развитию связей с выпускниками ОмГУ", которое пригласил Андриянов. В результате, по мнению следствия, за счет пятикратного завышения цен на организацию питания и проживания представитель РССО похитил почти 2 млн рублей. В настоящий момент дело передано в суд на рассмотрение.