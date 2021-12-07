Посольство США пока не комментирует сообщения об аресте американского гражданина в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Посольство США в Москве пока не комментирует сообщения об аресте в РФ американского гражданина Марка Фогеля. Об этом заявили ТАСС во вторник в диппредставительстве.

"Мы в курсе сообщений об аресте американского гражданина. Но по соображениям конфиденциальности мы не можем комментировать это дело", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько СМИ сообщали, что в московском СИЗО-5 по обвинению в контрабанде наркотиков содержится американский гражданин Фогель. Он был задержан в августе в аэропорту Шереметьево, по данным СМИ, за провоз 17 грамм марихуаны.