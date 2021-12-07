Тела трех пропавших в ноябре мужчин обнаружили на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Тела трех мужчин обнаружены в Туруханском районе на севере Красноярского края, где в конце ноября пропали четыре рыбака и двое отправившихся на их поиски. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В дежурную часть отделения полиции отдела МВД России по Туруханскому району поступило сообщение от супруги одного из пропавших. Женщина рассказала, что утром 27 ноября ее муж вместе с тремя знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 км от Игарки вверх по реке Енисей. Вернуться они должны были вечером 28 ноября. На их поиски отправились семеро знакомых, но двое из них провалились под лед.

"Обнаружены и извлечены тела троих пропавших в Игарке", - сообщили в СК. В пресс-службе уточнили ТАСС, что все трое обнаруженных - из числа пропавших ранее четырех мужчин.

К поискам пропавших были привлечены водолазы. На дне Енисея было обнаружено четыре снегохода.