В Москве девушка прыгнула с 4-го этажа, спасаясь от насильника

МОСКВА. 7 декабря. /ТАСС/. Девушка госпитализирована в Москве после того, как выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов мужчина избил девушку, после чего изнасиловал. Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа", - сказала она. По ее словам, далее мужчина спустился вниз и нанес ей множественные ранения колюще-режущим предметом.

От гибели девушку спасли оказавшиеся рядом очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ведется розыск подозреваемого.

В новость внесена правка (15:05 мск) - уточняется формулировка в цитате во втором абзаце, верно - "ночью 7 декабря".