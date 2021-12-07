Суд удовлетворил иск прокурора к губернатору Оренбуржья о неверной формулировке в законе

ОРЕНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Оренбургский областной суд признал недействующей формулировку, указанную в региональном плане приватизации госимущества, и удовлетворил во вторник административное исковое заявление прокурора области об оспаривании нормативно-правового акта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил заявление прокурора Оренбургской области удовлетворить, раздел второй приложения №21 "Прогнозный план программы приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области на 2021 год" <…> в части указания на то, что "мероприятия по приватизации, начатые ранее и не завершенные в 2020 году, подлежат завершению в последующие годы на основании программы приватизации", признать недействующими со дня вступления решения суда в законную силу", - сказала судья, оглашая решение.

Прокуратура области в своем исковом заявлении оспаривала один из разделов документа, ставшего частью закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. По мнению надзорного ведомства, указанная формулировка противоречит федеральному и областному законодательству. При этом план приватизации не содержит конкретный перечень имущества, подлежащего приватизации, и предполагаемых сроков приватизации. Представитель истца заявил, что это свидетельствует о неопределенности правовой нормы.

В ходе судебного заседания представитель губернатора Оренбургской области, Законодательного собрания региона и министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений просили суд отказать в удовлетворении требований прокурора. Свою позицию они аргументировали тем, что объект может быть включен в программу приватизации лишь единожды, однако вся процедура традиционно не завершается за один год.

Представители прокуратуры при этом сообщили, что параллельно в Арбитражном суде Оренбургской области рассматривается заявление надзорного органа к профильному министерству о признании недействительным распоряжения "Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть". Это предприятие ранее было указано в плане приватизации области. Суд уже запретил налоговой службе осуществлять регистрационные действия, связанные с реорганизацией ГУПа в форме преобразования, указано в определении, опубликованном в картотеке. Рассмотрение дела продолжается.