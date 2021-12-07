Эрмитаж через суд потребовал выплаты ущерба по делу о краже в музее в 2006 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж подал иск в Арбитражный суд о взыскании суммы ущерба, назначенной ранее судом по делу о краже в музее в 2006 году. Об этом сказал на пресс-конференции во вторник генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Есть еще одна юридическая вещь - вышел из тюрьмы Завадский, который был одним из организаторов кражи из Эрмитажа. Ему суд присудил выплату компенсации, определил сумму ущерба, которую он должен выплатить, но он эту сумму не выплатил, объявил себя банкротом. Но Эрмитаж, мы обязаны это делать, будет добиваться, чтобы эти деньги были получены, поскольку вещи украдены у государства. Мы подали иск в Арбитражный суд, это вещь абсолютно процедурно стандартная: есть решение суда, мы должны добиваться, чтобы оно было выполнено", - сказал Пиотровский.

Летом 2006 года во время плановой проверки была выявлена пропажа более двух сотен экспонатов Эрмитажа. Выяснилось, что в течение нескольких лет из музея были похищены 226 экспонатов общей стоимостью более 140 млн рублей. Через несколько дней после выявления пропажи ценностей сыщики задержали подозреваемого - Николая Завадского, супруга покойной хранительницы музея. Суд признал его виновным в хищении 77 экспонатов отдела русского ювелирного искусства Эрмитажа и обязал удовлетворить гражданский иск музея на сумму около 7,3 млн рублей.

Завадский был приговорен в марте 2007 года к пяти годам лишения свободы. Еще одним фигурантом в этом уголовном деле была покойная супруга Завадского, которая помогала ему совершать кражи, а также Иван Соболев, дело в отношении которого было прекращено в силу истечения сроков давности. Часть похищенных предметов была найдена, но судьба десятков экспонатов по-прежнему остается неизвестной.