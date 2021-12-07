В КЧР задержали водителя с более чем 530 неоплаченными штрафами на 800 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 7 декабря./ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Черкесске водителя, за которым числятся более 500 неоплаченных штрафов на сумму 803 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

"Предоставленные водителем иномарки документы на транспортное средство у автоинспекторов вопросов не вызвали. Однако при проверке по базам данных было установлено, что за автомобилем значатся 537 неоплаченных штрафов на общую сумму 803 тыс. рублей за различные административные правонарушения в области безопасности дорожного движения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, сотрудники Госавтоинспекции задержали 43-летнего жителя республики в Черкесске во время профилактической работы по выявлению злостных нарушителей ПДД. Предварительно установлено, что с 2009 года собственником иномарки значится житель Санкт-Петербурга. В настоящее время транспортное средство арестовано и помещено на специализированную стоянку.