На складе под Истрой произошел пожар

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Под Истрой загорелся склад со стройматериалами. Площадь возгорания, по уточненным данным, составляет 4,8 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, площадь пожара - 4 800 кв. м. К тушению привлечены 80 человек и порядка 30 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Как добавил источник ТАСС в экстренных службах, произошло обрушение кровли и внешней стены.

Ранее сообщалось, что в деревне Деньково горит склад на площади 10 тыс. кв. м, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На складе находятся 20 газовых баллонов. Ведется наращивание сил пожарных.

В пресс-службе МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара. "В 14:27 поступило сообщение о пожаре в складском одноэтажном здании на территории промзоны. Внутри хранятся стройматериалы", - добавили в ведомстве.