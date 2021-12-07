В Воронеже задержали директора городских кладбищ

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали в Воронеже директора муниципального казенного учреждения "Администрация городских кладбищ". В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на взятку 500 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего директора муниципального казенного учреждения г. Воронежа по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ РФ по Воронежской области и УМВД России по г. Воронежу", - сообщила она.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, подозреваемый задержан. Как уточняется в сообщении, 6 декабря 2021 года директор городских кладбищ Воронежа запросил у жителя Воронежа 500 тыс. рублей за бронирование места на кладбище для пожилой родственницы. Как сообщается в пресс-релизе СУ СК по Воронежской области, директор привлек к посредничеству в передаче денег агента по организации похорон, женщина 6 декабря получила от заказчика 500 тыс. рублей, но отдать по назначению не успела, так как ее действия были пресечены в результате совместной операции сотрудников СК, регионального управления ФСБ и УМВД России по Воронежу.