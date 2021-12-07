Жительница Казани признала вину в истязании полуторагодовалой дочери

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Жительница Казани, которая избила своего полуторагодовалого ребенка на камеру, раскаялась в содеянном и готова нести наказание. Это следует из видеоролика, размещенного на сайте Следственного комитета России.

"Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, раскаиваюсь. Готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всей общественности, абсолютно у всех, кто знает, кто видел", - сказала обвиняемая.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 31-летняя жительница региона в состоянии алкогольного опьянения избила полуторагодовалую дочь, снимая происходящее на камеру. Возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на контроль.

По данным полиции, подозреваемая находилась в конфликте с супругом. "1 декабря она, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои полуторагодовалой дочери, снимая избиение на видео. Затем отправила видеозапись мужу. Он сообщил о случившемся своей матери, а та - в полицию", - отмечается в сообщении на сайте МВД республики.

В настоящее время пострадавшая девочка находится в медучреждении, где ей проведут обследование. Семья поставлена на профилактический учет.