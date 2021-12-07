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Следователи возбудили дело после смерти двух жителей Казани от отравления угарным газом

Тела супругов нашли вечером 6 декабря в квартире одного из домов города

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после отравления двух жителей Казани угарным газом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

Вечером 6 декабря в квартире одного из домов в Казани были обнаружены тела супругов 1973 и 1976 годов рождения с признаками отравления угарным газом.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в СК.

По предварительным данным, смерть потерпевших наступила 4 декабря. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

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