В столичной тюрьме Бурунди при пожаре погибли 38 человек

ТАСС, 7 декабря. По меньшей мере 38 человек погибли, еще 69 серьезно пострадали при пожаре, который вспыхнул во вторник утром в тюрьме в столице Бурунди. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на вице-президента страны Проспера Базомбанзу.

По данным агентства, несколько свидетелей сообщили, что пожар полностью уничтожил часть строений переполненной тюрьмы, в которой, по данным администрации, на конец ноября находилось 1 539 заключенных.

Местное издание Iwacu сообщило, что при тушении пожара были задействованы семь пожарных машин и несколько карет скорой помощи.

Причина произошедшего уточняется.