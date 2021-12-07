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В столичной тюрьме Бурунди при пожаре погибли 38 человек

Еще 69 человек серьезно пострадали

ТАСС, 7 декабря. По меньшей мере 38 человек погибли, еще 69 серьезно пострадали при пожаре, который вспыхнул во вторник утром в тюрьме в столице Бурунди. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на вице-президента страны Проспера Базомбанзу.

По данным агентства, несколько свидетелей сообщили, что пожар полностью уничтожил часть строений переполненной тюрьмы, в которой, по данным администрации, на конец ноября находилось 1 539 заключенных.

Местное издание Iwacu сообщило, что при тушении пожара были задействованы семь пожарных машин и несколько карет скорой помощи.

Причина произошедшего уточняется.

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