Мужчина устроил стрельбу в МФЦ в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина устроил стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять", - сказал источник.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил в своем аккаунте во "ВКонтакте" информацию о стрельбе. "В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали", - написал мэр.

Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. "Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - подчеркнул он.

По сведениям МВД, погибшие - сотрудница МФЦ и посетитель.

Один из пострадавших - ребенок, уточняет источник в правоохранительных органах. "По предварительным данным, при стрельбе пострадала несовершеннолетняя", - сказал он. В свою очередь очевидцы событий подтвердили ТАСС, что злоумышленник ранил девочку, которой "на вид 10-11 лет".

На место ЧП следуют представители правоохранительных органов и оперативных служб. "Более подробная информация выясняется. На данный момент известно, что никто из сотрудников МФЦ на тревожную кнопку нажать не успел", - сообщил источник.

О задержанном

МВД России подтвердило задержание мужчины, устроившего стрельбу, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ", - сказала она.

Задержанный находится в неадекватном состоянии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Задержанный, по предварительной информации, находится в неадекватном, невменяемом состоянии", - сказал собеседник агентства.