Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Известно о двух погибших и четырех пострадавших.
Что произошло
- По предварительным данным, мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску.
- Как рассказал источник, погибли сотрудница и посетитель МФЦ. Среди пострадавших, по предварительным данным, девочка в возрасте 10-11 лет.
- Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что троих взрослых доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, а ребенка - в Морозовскую городскую клиническую больницу.
- Преступника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По информации правоохранительных органов, личность злоумышленника установлена, это бывший военнослужащий Сергей Глазов.
- Мужчина находился в неадекватном состоянии, его направят на психиатрическую экспертизу.
- Глазов стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Взрывных устройств при нем обнаружено не было.
Реакция
- СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК.
- В квартире мужчины проходят следственные действия. Саперы обследуют здание МФЦ.
- На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.
- Прокуратура столицы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
- Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева держит ситуацию на контроле, соответствующие обращения направлены в прокуратуру и МВД.
- Мэр Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
'ТАСС/Ruptly'