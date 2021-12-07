Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Что произошло

По предварительным данным, мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску.

Как рассказал источник, погибли сотрудница и посетитель МФЦ. Среди пострадавших, по предварительным данным, девочка в возрасте 10-11 лет.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что троих взрослых доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, а ребенка - в Морозовскую городскую клиническую больницу.

Преступника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По информации правоохранительных органов, личность злоумышленника установлена, это бывший военнослужащий Сергей Глазов.

Мужчина находился в неадекватном состоянии, его направят на психиатрическую экспертизу.

Глазов стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Взрывных устройств при нем обнаружено не было.

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