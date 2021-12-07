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Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве
Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве
Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве
Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве
Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве
Стрельба в МФЦ в Москве
Обновлено 

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

© Гавриил Григоров/ТАСС

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Что произошло

  • По предварительным данным, мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску. 
  • Как рассказал источник, погибли сотрудница и посетитель МФЦ. Среди пострадавших, по предварительным данным, девочка в возрасте 10-11 лет.
  • Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что троих взрослых доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, а ребенка - в Морозовскую городскую клиническую больницу.
  • Преступника задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. По информации правоохранительных органов, личность злоумышленника установлена, это бывший военнослужащий Сергей Глазов.
  • Мужчина находился в неадекватном состоянии, его направят на психиатрическую экспертизу.
  • Глазов стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Взрывных устройств при нем обнаружено не было.

Реакция

  • СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК.
  • В квартире мужчины проходят следственные действия. Саперы обследуют здание МФЦ.
  • На месте ЧП находится руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.
  • Прокуратура столицы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
  • Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева держит ситуацию на контроле, соответствующие обращения направлены в прокуратуру и МВД.
  • Мэр Сергей Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. 
'ТАСС/Ruptly'
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРакова, Анастасия ВладимировнаСтрельба в МФЦ в Москве
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Источник: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве использовал боевое оружие
По предварительной информации, оружие не было зарегистрировано на злоумышленника
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