Источник: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве использовал боевое оружие

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, использовал боевое оружии, которое не было на него зарегистрировано. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя", - сказал собеседник агентства.

Взрывных устройств при острелявшем не было, отметил источник. "По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ", - сказал собеседник агентства. Ранее о взрывном устройстве у стрелявшего сообщали некоторые Telegram-каналы.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила ТАСС факт стрельбы, подчеркнув, что стрелка задержал сотрудник управления по вопросам миграции в МФЦ.

"В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка. Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы. Задержанный доставляется в отдел полиции", - сказала Волк.

Кроме пистолета, мужчина имел при себе нож. "Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы", - сказала она.