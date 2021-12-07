В Петербурге конфисковали 20 тонн наркотического мака, выдаваемого за пищевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли и уничтожили почти 20 тонн семян мака, содержащих в себе наркотическое вещество. При ввозе в Россию груз пытались выдать за пищевой мак, разрешенный к обороту, сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"По решению суда почти 20 тонн мака были конфискованы, а в последующем в присутствии уполномоченных должностных лиц Санкт-Петербургской таможни, ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования уничтожены путем сжигания в печи", - рассказали в пресс-службе.

Изначально 780 мешков с маком прибыли на Котлинский таможенный пост на Васильевском острове, в сопроводительных документах к ним было указано: "Семена мака пищевого голубого недробленого. Урожай 2020 года". В рамках таможенного контроля была проведена экспертиза, которая установила, что ввозимый в Россию сорт растения относится к маку снотворному и содержит в себе наркотическое вещество.

Согласно законодательству, ввоз подобной продукции, содержащей наркотические вещества, возможен только по специальной лицензии Минпромторга России.