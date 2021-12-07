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Стрельба в МФЦ в Москве
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Источник: задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве - бывший военнослужащий

По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, - бывший военнослужащий.

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержанный - местный житель, бывший военнослужащий. По предварительным данным, стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Соседи говорят о нем как о неадекватном человеке", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что мужчина стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Задержанный - 45-летний Сергей Глазов, в ближайшее время его доставят на допрос в СК.

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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