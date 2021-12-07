Источник: задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве - бывший военнослужащий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, - бывший военнослужащий.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержанный - местный житель, бывший военнослужащий. По предварительным данным, стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Соседи говорят о нем как о неадекватном человеке", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что мужчина стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Задержанный - 45-летний Сергей Глазов, в ближайшее время его доставят на допрос в СК.